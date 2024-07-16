نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنهم لا يعتزمون الخسارة في الحرب على غزة، مؤكدا ضرورة إنهاء المهمة وإعادة المحتجزين إلى عائلاتهم.

وقال نتنياهو: "لا ننوي أن نخسر في قتالنا الحالي. نقاتل طرفا إرهابيا يريد تدميرنا وعازمون لكسب المعركة وسنمنع تكرار ما حدث في أكتوبر"، مؤكدا: "يتعين علينا إعادة كل الرهائن المحتجزين في غزة إلى عائلاتهم".

وأضاف: "يجب علينا أن نجتث كل الأذرع التابعة لحماس. رغم الأثمان الباهظة التي يمكن أن ندفعها في حربنا على غزة لكن علينا أن ننتصر على حماس"، بحسب تعبيره".

وتابع: "نخوض حربا واسعة النطاق منذ 7 أكتوبر وليس عملية محدودة. علينا إنهاء المهمة والانتصار على حماس والوحدة بيننا تتيح الاستمرار حتى النهاية".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: "سنقوم بالقضاء على حكم حركة حماس وعلى قدراتها"، مشيرا إلى أن "إعادة المختطفين إلى بيوتهم مسئولية وواجب وطني، وعلينا القيام بتحقيق واسع في الهجمات التي حدثت في 7 أكتوبر".

وأضاف جالانت أن " العمليات البرية التي نقوم بها هدفها إضعاف حماس والإرهابيين في قطاع غزة"، مدعيا أن "الضغط العسكري سيحقق الأهداف ويضعف العدو"، بحسب تعبيره.