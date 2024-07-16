السعودية تواصل عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية النوعية على قطاع غزة

تواصل السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية النوعية للمتضررين في قطاع غزة، بالتعاون مع الأردن.

وجرت عملية للإنزال الجوي للمواد الغذائية يوم الإثنين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة التي يتواجد فيها مئات الآلاف من النازحين، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المعابر الحدودية، وفقا لبيان صادر عن مركز الملك سلمان.

وقال البيان إن عمليات الإسقاط تأتي امتدادًا للدور التاريخي المعهود للمملكة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.