ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا؛ لمناقشة بنود الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، خاصة المتأخرة منها، بالإضافة إلى متابعة تكليفات تطوير الميادين العامة بمختلف مدن المحافظة.

واستعرض محافظ قنا، نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات ضمن الخطة الاستثمارية، وما تم تخصيصه من اعتمادات مالية لها على مستوى المراكز والمدن، موجها بضرورة إعداد جداول زمنية محددة وواضحة لاستكمال تلك المشروعات بدءًا من التنفيذ وحتى التشغيل الفعلي.



ووجه رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ المشروعات على الأرض بشكل دوري، لضمان التزام الجهات المنفذة بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المقررة، مع سرعة استكمال مستندات الطرح للمشروعات غير المنفذة، تمهيدًا لإسنادها وبدء العمل فيها.

وشدد المحافظ، على أهمية الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني لكل مشروع، وتفعيل دور المتابعة الدقيقة من جميع الجهات التنفيذية، لضمان تحسين مستوى الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة على أرض الواقع.



وناقش آليات تطوير الميادين العامة بالمحافظة، مؤكدًا ضرورة إشراك القطاع الخاص في جهود التطوير من خلال تفعيل المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تعزيز المظهر الحضاري للمدن والمراكز، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.