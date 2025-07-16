استطلاع: تراجع شعبية ترامب عالميا مقابل تحسن صورة شي جين بينج والصين

أظهرت دراسة استقصائية جديدة أجراها مركز بيو للأبحاث أن النظرة إلى الصين ورئيسها شي جين بينج تحسنت في العديد من دول العالم، في حين تدهورت النظرة إلى الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب.

وأوضحت نتائج استطلاع، شمل 24 دولة، أن الفجوة في الرأي العام العالمي بين القوتين العظميين وقادتهما أصبحت أضيق مما كانت عليه منذ عام 2020، في تحول كبير عن السنوات الأخيرة التي كانت فيها الولايات المتحدة ورئيسها السابق جو بايدن يحظيان بآراء أكثر إيجابية من الصين ورئيسها.

وكشف الاستطلاع أن الولايات المتحدة حظيت بتقدير أكبر من الصين في ثماني دول، بينما نالت الصين آراء أكثر إيجابية في سبع دول، وكانت النظرة متقاربة بين الدولتين في الدول المتبقية.

ولم يقدم المركز تفسيرات قاطعة لهذا التغير، لكن لورا سيلفر، نائبة مدير الأبحاث في المركز، قالت إنه من الممكن أن تتغير نظرة الشعوب إلى دولة ما عندما تتغير نظرتهم إلى قوة عظمى أخرى. وأضافت: "عندما تبدو الولايات المتحدة شريكا أقل موثوقية، وعندما يكون لدى الناس ثقة محدودة، مثلا، في قدرة ترامب على قيادة الاقتصاد العالمي، فقد تبدو الصين مختلفة في نظر بعضهم".

وأشارت سيلفر إلى أن السياسات الصينية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعاملها مع جائحة كورونا، والتي كانت من أسباب النظرة السلبية السابقة تجاهها، قد لا يكون لها نفس التأثير الآن.

وفي سياق متصل، اتهم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين هذا الأسبوع إدارة ترامب بالتنازل عن النفوذ العالمي للصين، من خلال إغلاق برامج المساعدات الخارجية، وفرض رسوم جمركية على الحلفاء، والتضييق على الجامعات النخبوية، وفرض قيود على منح التأشيرات للطلبة الدوليين.

ووفقا لنتائج استطلاع بيو، فإن 35% فقط من المواطنين في 10 دول ذات دخل مرتفع مثل كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، لديهم آراء إيجابية تجاه الولايات المتحدة، انخفاضا من 51% في العام الماضي.

وفي المقابل، قال 32% إن لديهم آراء إيجابية تجاه الصين، بارتفاع عن 23% في العام الماضي. وأعرب 24% فقط عن ثقتهم في ترامب، مقارنة بـ 53% أعربوا عن ثقتهم في بايدن العام الماضي.

أما الرئيس الصيني شي جين بينج فحقق تحسنا طفيفا، إذ أعرب 22% في هذه الدول الغنية عن ثقتهم فيه، مقارنة بـ 17% في العام الماضي.

لكن الوضع كان مختلفًا في إسرائيل، حيث أظهر الاستطلاع أن الإسرائيليين ما زالوا يفضلون الولايات المتحدة على الصين بفارق كبير، حيث أن 83% من الإسرائيليين لديهم نظرة إيجابية تجاه الولايات المتحدة، مقابل 33% فقط تجاه الصين. كما قال 69% من الإسرائيليين إنهم يثقون في ترامب، بينما عبر 9% فقط عن ثقتهم في شي جين بينج.

وشمل استطلاع مركز بيو أكثر من 30 ألف شخص وأجري بين 8 يناير و26أبريل.