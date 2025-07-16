أبدى الفنان أمير كرارة سعادته الكبيرة بالمشاركة في بطولة فيلم "الشاطر"، مؤكدا أن العمل يشكل محطة فنية جديدة في مسيرته، ويقدمه في إطار غير تقليدي يجمع بين الإثارة والطابع الكوميدي بأسلوب مبتكر.

وقال كرارة في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "هذه التجربة تحمل طابعا خاصا بالنسبة لي، وأشعر بقدر كبير من الرضا عنها، قدمت من خلالها مزيجا من الأكشن والفكاهة، لكن بطريقة مغايرة لما اعتاده الجمهور، وأتمنى أن يحظى الفيلم بقبول واسع خلال عرضه بموسم الصيف الحالي".

وتابع: "ما جذبني للعمل منذ البداية هو التجديد الكامل في عناصره، فالجمهور سيكتشف جانبا مختلفا مني سواء من حيث الأداء أو طبيعة الشخصية، كما أنني وضعت ثقتي الكاملة في المخرج أحمد الجندي، الذي يتمتع برؤية فنية دقيقة، ويعد من أبرز صناع الكوميديا في مصر، فكنت مطمئنا تماما تحت قيادته".

وأوضح كرارة أن الفيلم يجمعه لأول مرة بالفنانة هنا الزاهد والفنان مصطفى غريب، مشيرا إلى أن كليهما يتمتع بموهبة كبيرة، وحس كوميدي عال، ووجودهما شكل إضافة حقيقية ومميزة للعمل.

فيلم "الشاطر" تدور أحداثه حول دوبلير للمشاهير في السينما الذي يدخل في مطاردات مع إحدى العصابات التي تخطف شقيقه، ليخوص رحلة مليئة بالمواقف والمفارقات الكوميدية في محاولة للوصول إليه وإنقاذه منهم.

فيلم "الشاطر" بطولة أمير كرارة، وهنا الزاهد، ومصطفى غريب، وأحمد عصام السيد، وهو من إخراج أحمد الجندي، الذي يتعاون في تأليفه مع كريم يوسف.