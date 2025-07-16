دراسة: انخفاض طفيف في نسبة النساء في مجالس الإشراف بالشركات الألمانية

انخفضت نسبة النساء في مجالس الإشراف بالشركات الألمانية المدرجة في البورصة على نحو طفيف، بحسب دراسة أجرتها منظمة "المرأة في مجالس الإشراف" (فيدار)، واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأظهرت الدراسة أنه حتى مايو الماضي شغلت النساء 37% من مقاعد مجالس الإشراف في 179 شركة مدرجة في البورصة شملها البحث، بانخفاض عن 3ر37% في العام السابق. وبلغ عدد الشركات التي تساوت فيها نسبة الرجال والنساء في مجالس الإشراف 25 شركة.

وعلى مستوى الإدارة التنفيذية، شغلت النساء 9ر19% من مناصب مجلس الإدارة، بزيادة عن 3ر19% في العام السابق. وتشمل البيانات الشركات المدرجة في مؤشر داكس الألماني، بالإضافة إلى شركات مساهمة عامة أخرى محددة الملكية بالتساوي.

وفي عام 2016 فرضت ألمانيا حصة مُلزمة بتعيين النساء بنسبة 30%في مجالس الإشراف في الشركات المُدرجة في البورصة والشركات التي يشارك الموظفون في قراراتها. ومنذ منتصف عام 2022 طُلب من الشركات الكبيرة المُدرجة التي تضم مجالس إدارتها أكثر من ثلاثة أعضاء تعيين امرأة واحدة على الأقل ورجل واحد على الأقل لتلبية الحد الأدنى من متطلبات مشاركة الجنسين.

وقالت وزيرة شؤون المرأة الألمانية، كارين برين، إن الحصص القانونية كان لها دور رئيسي في تحسين التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية بالشركات الألمانية، كما حثت الشركات على مواصلة جهودها والاستمرار بفعالية في تعزيز الكفاءات النسائية المؤهلة.