رئيس الوزراء يتابع تسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة

- وزير الإسكان: تخصيص 4192 وحدة سكنية للموظفين المنتقلين بالحي السكني الثالث

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موقف تسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، ومحمد رجائي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، وعلي السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ رئيس قطاع التمويل وإدارة الدين بوزارة المالية، ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

حرص الحكومة على تيسير الانتقال وتوفير السكن

أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة الخطوات والإجراءات المتخذة للتيسير على الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتعزيز هذه التجربة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. ويأتي على رأس هذه الخطوات توفير السكن الملائم لمختلف شرائح الدخل.

مستجدات تسليم الوحدات السكنية والمرافق

عرض وزير الإسكان موقف المراحل السابقة لتسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بكل من الحي السكني الثالث (R3) بالعاصمة الإدارية، ومشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر.

كما تناول تطورات موقف توفير الخدمات المختلفة بكلتا المشروعين، بما يسهم في ضمان تلبية احتياجات القاطنين.

وأوضح الشربيني، أنه بالنسبة للحي السكني الثالث (R3)، تم تخصيص 4192 وحدة سكنية للموظفين المنتقلين، واستُلمت 3921 وحدة.

وذكر أن هذا الحي شهد تشغيل عدة خدمات بالفعل، منها سوقان تجاريتان، ومحطة وقود، ومدارس، وسجل مدني، ومكتب بريد، ومكتب شهر عقاري، ووحدة تراخيص مرور، ومكتب لتقديم الخدمات للأجانب من زواج وتملك.

وفيما يتعلق بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر، أوضح الوزير أن عدد الوحدات المخصصة للموظفين ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع بلغ 8593 وحدة سكنية، سُلمت 8514 وحدة منها. كما تشهد المرحلة الثانية التي انتهى العمل بها تخصيص 1576 وحدة سكنية للموظفين المنتقلين، سُلمت 899 وحدة منها بالفعل، وجارٍ تسليم الوحدات المخصصة.

واستُعرضت أيضًا خطة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، التي تشهد تنفيذ 7080 وحدة سكنية جديدة. ونوه إلى أن "زهرة العاصمة" شهدت تشغيل عدة خدمات، منها 3 مدارس، ودار حضانة، ووحدتان صحيتان، و22 وحدة تجارية، ومخبز، وملعب خماسي.

- الموافقة على إتاحة وحدات إضافية

خلال الاجتماع، تمت الموافقة على إتاحة عدد من الوحدات في الحي السكني الثالث (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إتاحة وحدات جديدة بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر، وذلك لتلبية الطلبات ووفقًا للضوابط المحددة.