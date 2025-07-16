حملة مرورية ببني سويف: سحب 8 رخص وتحفظ على سيارات لرفض توصيل الركاب بمجمع مواقف عدلي منصور

شنت إدارة مرور بني سويف، اليوم الأربعاء، حملة مكثفة تحت إشراف العميد محمد جنيدي، أسفرت عن سحب 8 رخص قيادة والتحفظ على سيارات مخالفة، عقب ضبط سائقيها لامتناعهم عن توصيل الركاب بمحيط مجمع مواقف "عدلي منصور" الجديد.

جاءت الحملة، بقيادة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، استجابةً لشكاوى عدد من المواطنين من تجاوزات بعض السائقين، الذين رفضوا الالتزام بخطوط السير الرسمية، وحاولوا فرض أجرة أعلى من التعريفة المقررة وتغيير مسارات الرحلة.

وضبطت الحملة السيارات أرقام (و م ص 6359) و(و ط ق 7843) و(و ط ق 7632) و(و هـ ج 5839) و(و م ص 5793) و(و ص ج 7265) و(و ط ق 7246) و(و هـ ج 5812)، وتم سحب رخص القيادة الخاصة بها، مع تحرير محاضر رسمية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكدت محافظة بني سويف استمرار الحملات اليومية في محيط المجمع الجديد وكافة مواقف المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الذي شدد على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس انضباط منظومة النقل أو تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، لا سيما مع التشغيل التجريبي الجزئي لموقف "عدلي منصور".