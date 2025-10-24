 محافظ الإسماعيلية للاعبي الدراويش: قدمنا الكثير للقطبين.. والجميع يدعمكم - بوابة الشروق
الجمعة 24 أكتوبر 2025
محافظ الإسماعيلية للاعبي الدراويش: قدمنا الكثير للقطبين.. والجميع يدعمكم

محمد جلال
نشر في: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 4:59 م | آخر تحديث: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 4:59 م

اجتمع أكرم جلال محافظ الإسماعيلي، مع لاعبي الفريق الأول بنادي الإسماعيلي، بعد أدائهم صلاة الجمعة في مسجد النادي.

وأوضح المحافظ في حديثه مع اللاعبين: "الإسماعيلي قدم الكثير من اللاعبين للأهلي والزمالك، تاريخ كبير مدينة وفريق كرة، وكان فخر لأي لاعب الانضمام لفريق من الأندية الشعبية مثل الإسماعيلي والاتحاد".

وأضاف في حديثه الذي نشرته صفحة المحافظة على فيسبوك: "الإسماعيلي فريق تحبه حتى لو لا تشجعه".

وأنهى: "أعلم أنكم في حاجة للفوز بـ6 نقاط أمام فاركو وكهرباء الإسماعيلية، وأنا وكافة الجهات داعمين لكم، وحاولوا الاستفادة من الدعم الكبير المقدم للفريق".


