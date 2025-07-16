يديعوت أحرونوت: إسرائيل ليست في عجلة للتوصل لصفقة أسرى ووقف للنار

في حين لا تزال مفاوضات وقف النار الجارية في الدوحة تراوح مكانها، قالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى صفقة أسرى ووقف إطلاق النار.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن المصادر قولها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول إطالة أمد المحادثات حتى عطلة الكنيست في 27 يناير، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

في هذه الأثناء، يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني في واشنطن، في لقاء قد يكون ذا أهمية كبيرة لمصير المفاوضات.

وأشارت المصادر إلى "إسرائيل تماطل في الدوحة"، لكنها أبدت مرونة إضافية بشأن الخرائط، "بمسافة 100 متر هنا و100 متر هناك".

وبحسب المصادر، تصر حركة حماس مُصرة على مطلبها بالعودة إلى خطوط وقف إطلاق النار السابقة في مارس، وتحديدًا بعض المواقع على محور فيلادلفيا.

وأضافت المصادر أن الأمر كله يعتمد على ترامب وما سيفعله، موضحة أن حماس تدرك أن لديها فرصة نادرة لعقد صفقة مع ترامب بدلًا من التفاوض معه".

وأضافوا أن "اجتماع ترامب الليلة مع رئيس الوزراء القطري بالغ الأهمية، لأنه قد يُنهي الملف".