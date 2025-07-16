ترامب ينهي انتشار 2000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجليس

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنهاء انتشار ألفي جندي من قوات الحرس الوطني في مدينة لوس أنجليس.

وجاء الإعلان في بيان للمتحدث الرئيسي باسم وزارة الدفاع (بنتاجون)، شون بارنيل.

وكان قد تم نشر ما يقرب من 4000 جندي من الحرس الوطني و700 عنصر من مشاة البحرية (مارينز). ولم يتضح على الفور إلى متى سيبقى بقية الجنود في المنطقة. وكُلّف هؤلاء الجنود بحماية المباني الفيدرالية ومرافقة وكلاء الهجرة أثناء تنفيذ عمليات الاعتقال.

بدأ الانتشار في أوائل يونيو وكان من المقرر أن يستمر لمدة 60 يوما.

وكان ترامب أمر بنشر نحو 4000 من قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا و700 من مشاة البحرية في أوائل يونيو، في مواجهة سلسلة من الاحتجاجات ضد مداهمات الهجرة التي جرت في لوس أنجليس ومحيطها.

وجاء هذا الانتشار خلافا لرغبة حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الذي رفع دعوى قضائية لوقف العملية. وفي البداية، حكم قاض اتحادي بأن ترامب تصرف بطريقة غير قانونية عندما نشر الحرس الوطني رغم معارضة الحاكم، لكن محكمة الاستئناف قضت بأن الإدارة يمكنها الاحتفاظ بالسيطرة على القوات. ولا تزال القضية قائمة.

من جانبه، قال نيوسوم إن نشر الحرس الوطني في لوس أنجليس أبعد الجنود عن عائلاتهم وأعمالهم المدنية "ليتحولوا إلى بيادق سياسية في يد الرئيس في لوس أنجليس".