مقتل 3 مهربين خلال مداهمة بحرية وضبط أكثر من طن من الكوكايين في هايتي

قتل ثلاثة من المشتبه بهم في تهريب المخدرات خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في هايتي، بينما صادرت السلطات أكثر من ألف كيلوجرام من الكوكايين كانت على متن قارب، في واحدة من أندر عمليات ضبط المخدرات في هذا البلد الكاريبي المضطرب، بحسب ما أفاد مسؤولون الثلاثاء.

وقال جيير بيير، المدعي العام في بور دو بيه، في تصريح لإذاعة كاريبيس، إن المداهمة وقعت قبالة سواحل شمال هايتي بالقرب من جزيرة تورتو، وهي منطقة يُشتبه في استخدامها من قِبل المهربين لنقل شحنات المخدرات.

وأضاف بيير أن الشرطة كانت تؤجل تنفيذ أي عملية في هذه المنطقة منذ فترة طويلة بسبب نقص الموارد، لكنها تمكنت مؤخرا من التحرك بعد أن طلب قائد شرطة إقليمي تزويدهم بقارب لاستخدامه قرب الجزيرة.



وقال: "لقد كانت هذه المنطقة تحت أنظارنا منذ وقت طويل".

وأوضح بيير أن الشرطة اقتربت من قارب يُشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات يوم الأحد، وأمرت من كانوا على متنه برفع أيديهم، لكنهم رفضوا الامتثال وفتحوا النار على عناصر الشرطة.

ورد الضباط بإطلاق النار، ما أدى إلى قفز اثنين من المهربين المشتبه بهم في البحر، حيث لقيا حتفهما لاحقا، بينما توفي ثالث على اليابسة. أما المشتبه به الرابع، وهو من جزر البهاما، فأُصيب بجروح وتم اعتقاله لاحقا.



وأفادت الشرطة عبر منصة إكس بأن أحد القتلى كان من جامايكا.

وأكد بيير أن أيا من عناصر الشرطة الهايتية لم يُصب بأذى خلال العملية.