وزير الدفاع السوري يعلن وقفا تاما لإطلاق النار داخل السويداء

أعلن وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، اليوم الثلاثاء، عن وقف تام لإطلاق النار داخل مدينة السويداء في جنوب البلاد .

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن أبو قصرة قوله في تغريدة على منصة إكس اليوم: "إلى كافة الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون".

وأضاف: " أصدرنا تعليمات صارمة للقوات الموجودة داخل مدينة السويداء بضرورة تأمين الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من ضعاف النفوس".

وتابع:" وجهنا ببدء انتشار قوات الشرطة العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين".

ووفق الوكالة ، بدأت قوات الجيش العربي السوري بسحب الآليات الثقيلة من السويداء تمهيدا لتسليم أحياء المدينة لقوى الأمن الداخلي .

ومن جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ، ومقره بريطانيا، إنه تم إعـدام 21 مواطنا وحدثت عمليات تخريب وحرق لمنازل المدنيين في السويداء على يد قوات تابعة لوزارة الدفاع.

وفي بيان له قال المرصد السوري "تتصاعد وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها قوات تابعة لوزارة الدفاع في محافظة السويداء، ولا سيما ما يتعلق منها بالإهانات الموجهة للمواطنين من الطائفة الدرزية، والاعتداء على كراماتهم وممتلكاتهم، في مشهد يعيد إلى الأذهان الانتهاكات التي جرت في الساحل خلال آذار الماضي، وممارسات سابقة شهدتها مناطق سورية أخرى".

وحذر المرصد من هذه السلوكيات الخطيرة التي تهدد السلم الأهلي والنسيج المجتمعي في السويداء لاسيما بين أبناء البدو -وأبناء الجبل الدروز، وتفتح الباب أمام مزيد من التصعيد والانقسام، في وقت تشهد فيه المحافظة أوضاعاً أمنية متوترة ونزوحاً متزايداً للمدنيين من مناطق المواجهات.

وبحسب المرصد فقد "بلغ عدد قتلى الاشتباكات والإعدام الميداني في السويداء منذ صباح الأحد 13 يوليو، 166 قتيلا بينهم 21 حالة إعدام ميداني بينهم 3 نساء، برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية"

وتشهد محافظة السويداء توترات مستمرة منذ عدة أيام، بلغت ذروتها أول أمس الأحد، حيث اندلعت اشتباكات دامية بين عشائر البدو وفصائل محلية، على خلفية عمليات خطف متبادلة.

وأدت المواجهات إلى مقتل نحو 30 شخصاً وإصابة 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال، ما دفع الجيش السوري وقوات الأمن الداخلي إلى نشر وحدات لفض النزاع والفصل بين الأطراف المتصارعة.

وتعرّض الجيش السوري ، صباح أمس الإثنين، على أطراف السويداء لهجوم نفذته مجموعة خارجة عن القانون، ما أدى إلى مقتل 18 من عناصره وإصابة آخرين بجروح، كما جرى اعتقال عدد منهم ونقلهم إلى جهة مجهولة.