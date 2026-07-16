- العقود المستقبلية للقمح تقفز قرب أعلى مستوياتها في شهرين

فرضت روسيا رسوما ضريبية على صادراتها من القمح بقيمة 4.5 دولار للطن، بدءا من 15 يوليو الجاري، في ظل توقعات بانخفاض الإنتاج العالمي واستمرار الضغوط على الإمدادات خلال الموسم الزراعي 2026-2027، بحسب هشام سليمان مدير عام شركة ميدترنين لتجارة واستيراد الحبوب والمحاصيل الزراعية.

وقال سليمان لـ«الشروق» إن تلك الرسوم ليست بجديدة، ولكنها كانت مُلغاة خلال العام الماضي، لافتا إلى أنها ستؤثر سلبا على أسعار القمح بالسوق المحلي، باعتبار أن روسيا هي المورد الأكبر للقمح في مصر.

وأشار إلى أن تلك الرسوم رفعت أسعار القمح فور تطبيق القرار يوم الأربعاء الماضي، من 247 دولار للطن إلى نحو 252 دولار للطن (وصال مصر) شامل مصاريف نولون الشحن.

وقالت الحكومة الروسية في بيان، أصدرته الثلاثاء الماضي، إن قرارها بفرض الرسوم الضريبية على صادراتها من القمح، جاء بعد ارتفاع السعر المرجعي للقمح الروسي في أسواق التصدير من 233.8 دولار إلى 239.4 دولار للطن، متجاوزًا المستوى الذي يفرض تلقائيًا إعادة تطبيق الضريبة وفق الآلية المعتمدة منذ عام 2020.

ووصلت أسعار العقود المستقبلية للقمح، خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى لها منذ مايو 2026 مرتفعة بنسبة 1% لتصل إلى 253 دولار للطن، وذلك بعد أن قفزت بنسبة 5% أمس الأربعاء، في ظل تهديد الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود لأحد أهم ممرات التصدير للبلدين المتحاربين.

وتُعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، كما تُعد مشترياتها مؤشراً رئيسياً يتابعه التجار في أسواق الحبوب العالمية.

وقفزت واردات مصر من القمح بنحو 48% خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 7.7 مليون طن، بحسب وثيقة رسمية، في وقت عززت فيه الحكومة مشترياتها لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب تحسباً للتوترات الجيوسياسية في المنطقة جراء حرب إيران.

وتصدرت روسيا موردي القمح إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي صادرات 4.3 مليون طن، تلتها أوكرانيا بواقع مليوني طن، ثم رومانيا بمقدار 622 ألف طن، وفرنسا بحوالي 300 ألف طن، بحسب الوثيقة.

بالتوازي مع زيادة الواردات، ارتفعت كميات القمح المحلي الموردة للحكومة بنسبة 20% خلال الموسم الحالي لتتجاوز 4.7 مليون طن، وفقاً لوثيقة حكومية.

وتستهدف الحكومة شراء 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الجاري، بدعم من زيادة المساحات المزروعة إلى 3.7 مليون فدان.

يبدأ موسم زراعة القمح في مصر من منتصف نوفمبر حتى نهاية يناير، بينما يمتد موسم الحصاد من منتصف أبريل إلى منتصف أغسطس.

وكانت واردات مصر من القمح قد تراجعت خلال العام الماضي 2025 بنسبة 8% إلى 13.2 مليون طن، متأثرة بارتفاع الأسعار العالمية وتراجع الطلب المحلي.