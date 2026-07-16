العاصفة الاستوائية إليدا تتشكل في المحيط الهادئ

قال خبراء الأرصاد إن العاصفة الاستوائية "إليدا" تشكلت في المحيط الهادئ، مضيفين أنها لا تمثل أي تهديد لليابسة في الوقت الحالي.

وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، الأربعاء، أن مركز العاصفة يقع على بعد نحو 620 ميلا (1000 كيلومتر) جنوب غربي الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية.

وبحسب أحدث نشرة صادرة عن المركز، بلغت سرعة الرياح القصوى المصاحبة للعاصفة نحو 60 ميلا في الساعة (95 كيلومترا في الساعة).

ومن المتوقع أن تزداد قوة العاصفة تدريجيا، مع ترجيح تحول "إليدا" إلى إعصار بحلول يوم غد الجمعة، وفقا للمركز الوطني للأعاصير، الذي أكد أنه لا توجد حاليا أي تحذيرات أو إنذارات في المناطق الساحلية.