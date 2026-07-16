زيلينسكي يرشح رئيس نافتوجاز لرئاسة الحكومة الأوكرانية

رشح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، رئيس شركة الطاقة الحكومية ليكون رئيس الوزراء المقبل للبلاد.

وقال رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك، عبر فيسبوك، إن البرلمان تلقى ترشيح الرئيس التنفيذي لشركة "نافتوجاز"، سيرهي كوريتسكي، لتولي رئاسة الوزراء.

ولم يحدد ستيفانتشوك موعد التصويت في البرلمان، المعروف باسم "فيرخوفنا رادا"، إلا أنه من المتوقع أن يُجرى في وقت مبكر من اليوم الخميس.

وكان زيلينسكي أعلن، الأحد، اعتزامه إجراء تعديل وزاري بهدف تعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين الرئيسيين.

وقد يفقد وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف أيضا منصبه، الذي تولاه في يناير/كانون الثاني، وسط تقارير عن خلافات بينه وبين هيئة الأركان العامة للجيش.

وفي منشور على فيسبوك، الأربعاء، بدا فيدوروف وكأنه يؤكد إقالته، إذ كتب أن "خدمة الشعب الأوكراني كوزير للدفاع كانت شرفا عظيما".

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن منصب وزير الدفاع عُرض على وزير الداخلية إيهور كليمنكو.

وكان البرلمان وافق، الثلاثاء، على استقالة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو وحكومتها بعد أقل من عام على توليها المنصب.

ويمثل هذا التعديل الوزاري ثاني تغيير في منصب رئيس الوزراء منذ الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022، والرابع في منصب وزير الدفاع إذا جرى استبدال فيدوروف.