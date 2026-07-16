فانس يستبعد غزوا بريا أمريكيا لإيران: لم نعد نخوض في هذا الأمر

استبعد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إرسال قوات برية أمريكية إلى إيران؛ للإطاحة بحكومتها، مشيرا إلى أن تغيير النظام يجب أن يأتي من الشعب الإيراني وليس من الجيش الأمريكي.

وقال فانس - خلال ظهوره في برنامج البودكاست "تجربة جو روجان" الذي يقدمه جوزيف جيمس روجان - "إذا أراد الشعب الإيراني أن ينتفض ويغير حكومته، فهذا شأنهم؛ لكننا لن نرسل 150 ألف جندي بري لتحقيق تغيير في النظام".. وأضاف: "لم نعد نعمل في هذا المجال. ببساطة لم نعد نعمل فيه".

كما حذر فانس من السماح لإيران بالانهيار لتصبح دولة فاشلة، قائلا إن مثل هذه النتيجة يمكن أن تطلق العنان للإرهاب وترسل ملايين اللاجئين إلى أوروبا والولايات المتحدة.

إلى ذلك، لفت فانس إلى أن الولايات المتحدة لن تستخدم القوة العسكرية ضد إيران بشكل مفتوح أو إلى أجل غير مسمى.. وقال "سنستخدم القوة العسكرية كأحد الأدوات العديدة المتاحة لحل المشكلة مع إيران".

وتابع: "الرئيس دونالد ترامب استخدم القوة العسكرية في ملف إيران لتحقيق هدف محدد"، مضيفا "فتح مضيق هرمز ومرور النفط والغاز بحرية عبره ومنع الإيرانيين من امتلاك سلاح نووي هو ما نحاول تحقيقه الآن".

وشدد فانس على أن ما قامت به الولايات المتحدة من تحركات عسكرية كان "قانونيا"، مضيفا أنه "إذا أراد الإيرانيون تغير نظامهم فهذا يعود لهم".

وقال فانس: "بعد توقيع مذكرة التفاهم بأسبوع، أصيب الجزء المتشدد في إيران بالهلع من ملايين براميل النفط التي تخرج، وشعروا أنهم خسروا ورقة مضيق هرمز".