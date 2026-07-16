نجحت الجهود الأمنية والعرفية بمحافظة المنيا في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي عبد الحليم والكلاينة بقرية أبو طهير التابعة لمركز سمالوط غرب، وذلك من خلال جلسة صلح عرفية شهدت تسليم الكفن في إطار إنهاء النزاع.

وعُقدت جلسة الصلح تحت رعاية وإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، واللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، واللواء حاتم ربيع، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، والعميد حمدي رفعت، رئيس مباحث المديرية.

وترأس الجلسة اللواء محمود صدقي، مساعد مدير الأمن، بمشاركة العميد أحمد عبدالعزيز، مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، والعميد وليد سليم، مفتش مباحث مركزي سمالوط شرق وغرب، والمقدم عبدالرحمن الغزاوي، رئيس مباحث مركز سمالوط غرب، ومعاونيه الرائدين محمد قاسم ومحمد أبو ضيف، إلى جانب ممثلين عن مديرية الأوقاف والكنيسة المصرية، وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال المصالحات والعمد والمشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.

وأقيمت مراسم الصلح بمنزل النائب هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب عن دائرتي سمالوط ومطاي، في إطار الجهود المجتمعية الرامية إلى إنهاء النزاعات وإعادة الاستقرار بين أبناء المحافظة.

وخلال الجلسة، تسلمت عائلة عبد الحليم الكفن من عائلة الكلاينة، في تقليد عرفي يعكس الاعتراف بالخطأ والرغبة الصادقة في إنهاء الخصومة وفتح صفحة جديدة يسودها التسامح والتعايش بين العائلتين، وسط أجواء من الارتياح والدعوات باستمرار الأمن والسلام.

وأكد الحاضرون أن نجاح الصلح جاء نتيجة جهود مكثفة بذلها رجال المصالحات وكبار العائلات والشخصيات العامة، الذين عملوا على تقريب وجهات النظر وتغليب مصلحة المجتمع حتى تكللت المساعي بإنهاء النزاع بشكل نهائي.

وأشاد النائب هواري أبو طهير بالدور الذي تقوم به لجان المصالحات بمحافظة المنيا، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز السلم المجتمعي وترسيخ قيم التسامح والحفاظ على الأرواح، بما يدعم الأمن والاستقرار داخل القرى والمراكز، كما وجه الشكر لرجال وزارة الداخلية وقيادات مديرية أمن المنيا على جهودهم في تحقيق الأمن للمواطنين.