 يونهاب: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين من ساحلها الشرقي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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يونهاب: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين من ساحلها الشرقي

سول - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 2:15 ص | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 2:15 ص

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، "مقذوفين لم يحدد طبيعتهما" من ساحلها الشرقي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنه تم إطلاق المقذوفين باتجاه بحر الشرق، المعروف أيضا باسم بحر اليابان، من منطقة تونجتشون في إقليم كانجوون شرقي البلاد.

كانت كوريا الشمالية قد قامت بتجربة خمسة صواريخ منذ أواخر تموز/يوليو. وتقول بيونج يانج إن تلك التجارب تأتي ردا على تدريبات عسكرية مشتركة يتم تنفيذها بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وتمنع قرارات الأمم المتحدة كوريا الشمالية، التي نفذت أيضا عدة تجارب بأسلحة نووية، من إطلاق صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

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