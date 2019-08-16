اليونيسف: إنقاذ الأطفال من الغرق أولوية ينبغي أن تعلو على اعتبارات السياسة

أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة حماية الطفولة في أوروبا وآسيا الوسطى أفشان خان، إنه "من غير المعقول أن يتم إعطاء الأولوية لاعتبارات السياسة، مرة أخرى، وتقديمها على أولوية إنقاذ حياة الأطفال العالقين في البحر الأبيض المتوسط".



وبحسب منظمة اليونيسف، هناك حوالي 130 طفلا على متن سفينتي "فيكين أوشان" و"أوبان أرمز" العالقتين في البحر الأبيض المتوسط، قبالة الشواطئ الأوروبية، ومن بين هؤلاء، 11 طفلا فقط في رفقة أحد الوالدين أو ولي أمر راشد.



وقالت خان، التي تشغل أيضا دور المنسقة الخاصة لاستجابة اللاجئين والمهاجرين في أوروبا، إن الأطفال "الذين فرّ الكثير منهم من الفقر والصراعات المسلحة والفظائع التي لا يمكن تصورها، لهم الحق في الأمان والحماية، مشيرةً إلى أن اليونيسف تحث على توفير ميناء آمن لهم، على الفور، حتى يتمكنوا، إلى جانب كل الأطفال الموجودين على متن السفينتين، من النزول إلى الشط بأمان".



وطالبت بأن تضمن كل مرافق الاستقبال – على الحدود البحرية الأوروبية – ملاذا آمنا وملائما للأطفال اللاجئين وللمهاجرين، وأن توفر لهم، بشكل عاجل، الرعاية الصحية والدعم النفسي وإجراءات اللجوء.