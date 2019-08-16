نصرالله يحذر إسرائيل من التفكير في دخول لبنان وشن حرب على إيران

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله مساء اليوم الجمعة إن العالم "سيشهد تدمير الألوية والدبابات الإسرائيليةن إذا فكرت إسرائيل دخول لبنان".

وأضاف نصرالله- في كلمة له في مهرجان بعنوان "نصر وكرامة" أقامه حزب الله بمناسبة الذكرى الـ13 للانتصار على إسرائيل في العام 2006 في جنوب لبنان " إذا اعتديتم ( الإسرائيليون) علينا كل بقعة في جنوب لبنان ستكون على شاكلة مربع الصمود في بنت جبيل بأكثر من 500 مرة وسيكون الجميع شاهداً على تدمير الدبابات الإسرائيلية".

واعتبر نصرالله أن" الحرب التي شنت على لبنان في تموز/ يوليو 2006 كانت بهدف إقامة شرق أوسط جديد بقرار أمريكي.

ورأى أن" هذا المشروع الذي لو نجح كان سيؤدي إلى هيمنة أمريكية مطلقة على منطقتنا".

وقال" لو كان لدينا وحدة وطنية حقيقية وانسجام كامل يومها حتى على مستوى النصر السياسي لكنا في موقع من يرفض الشروط".

وأعلن نصرالله أن" الحرب على إيران تعني حرب على كل محور المقاومة والحرب على الجمهورية الاسلامية يعني أن كل المنطقة ستشتعل".

وأشار إلى أن " محور المقاومة هو الذي سيمنع الحرب المدمرة في المنطقة من خلال صموده واستعداده للقتال".

ودعا نصرالله اللبنانيين إلى" أن يتعاونوا ويفعّلوا حكومتهم والمجلس النيابي لمعالجة القضايا العالقة".