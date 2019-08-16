ليلى علوي تنعي مدير مهرجان قرطاج نجيب عياد

نعت الفنانة ليلى علوي، المنتج السينمائى التونسى نجيب عياد، مدير مهرجان "أيام قرطاج السينمائية"، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ66 عاما.

ونشرت "علوي"، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة للراحل نجيب عياد وعلقت قائلة: "عزائي للشعب التونسي في رحيل المنتج السينمائي الكبير ومدير أيام قرطاج السينمائية نجيب عياد، لروحه السلام وخالص التعازي لأسرته الكريمة وأهله والأصدقاء".

نجيب عياد ولد فى 1953، وعمل صحفيا وناقد أفلام فى ما بين 1975 و1980، ثم أصبح عضوا فى لجنة الأفلام التونسية التابعة لوزارة الثقافة، وترأس العديد من المهرجانات منها المهرجان الدولى لفيلم الأطفال والشباب ومهرجان أيام قرطاج السينمائية عام 2018.