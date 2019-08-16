أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدت على مدار يومين تداول 31 ألف طن ألمونيوم، و185 شاحنة بضائع و475 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان له، اليوم، أن ميناء نويبع يستقبل اليوم السفينة سينا، وعلى متنها 7 شاحنة و9 سيارة، فيما شهد الميناء أمس، استقبال السفينة سينا وعلى متنها 11 شاحنة و5 سيارة ومغادرة السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهم 20 شاحنة و39 سيارة، فيما غادرت ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 126 سيارة.

وأضاف أن ميناء سفاجا يستعد اليوم، لاستقبال السفينة Sorewise.ol، وعلى متنها 31 ألف طن ألمونيوم قادمة من الهند، بينما تغادر السفينتين القاهرة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 42 شاحنة و142 سيارة.

كما استقبل الميناء أمس السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 105 شاحنة و9 سيارة وشهد مغادرة العبارة أمانة وعلى متنها 145 سيارة.