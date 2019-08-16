الهند تعلق رحلات خط سكك حديدية مع باكستان وسط تصاعد التوترات بين البلدين

علقت سلطات السكك الحديد الهندية، رحلات خط سكك حديد "ثار إكسبريس" الذي يربط بين مدينة جودبور بولاية راجستان الهندية ومدينة كراتشي الباكستانية، وسط تصاعد التوترات بين البلدين إقليم بشأن "كشمير" المتنازع عليه.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية، اليوم الجمعة، عن مسؤول العلاقات العامة بهيئة سكك حديد شمال غرب الهند أبهاي شارما، قوله - إنه تم تعليق الرحلة التي كان من المقرر انطلاقها اليوم، لافتا إلى إن خدمات القطار في اتجاهي الذهاب والإياب تم تعليقها حتى صدور أوامر أخرى من هيئة السكك الحديد.

وكانت الهند أعلنت إلغاء المادة 370 من دستورها والتي تنص على منح وضع خاص لولاية جامو وكشمير، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشئون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.

وشددة على أن ذلك أمر داخلي وهو ما رفضته باكستان ودعاها إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.