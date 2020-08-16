جو بايدن يقدم تعازيه لترامب في وفاة شقيقه

قدم جو يايدن المرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تعازيه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، في وفاة شقيقه الأصغر روبرت، مشيرا إلى مروره بتجربة فقدان أحد أفراد الأسرة.

وكتب بايدن في تغريدة: "سيدي الرئيس، نشعر بالحزن، جيل وأنا، لمعرفة نبأ وفاة شقيقكم الأصغر روبرت"، في إشارة إلى زوجته جيل.

وتابع بايدن في التغريدة: "أعرف الألم الهائل الذي يشعر به المرء لفقدان أحد أحبائه .. وأعرف مدى أهمية العائلة في مثل تلك اللحظات.. أتمنى أن تعرف أن صلواتنا معكم جميعا".

وتوفي شقيق ترامب الأصغر مساء أمس السبت عن عمر 71 عاما. وقد زار الرئيس شقيقه في مستشفى في نيويورك أول أمس الجمعة بعدما أعلن مسؤولو البيت الأبيض أنه مريض.

ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

يذكر أن بايدن الذي ينافس ترامب في الانتخابات الرئاسية فقد زوجته الأولى وابنته في حادث سيارة عام 1972. وتوفي نجله بيو إثر إصابته بورم في المخ عام 2015.