سنغافورة تسجل 86 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز 55 ألفا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأحد، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن 55 ألفا و747 حالة.

ونقلت صحيفة "توداي" السنغافورية -على موقعها الإلكتروني- عن الوزارة إن من بين الإصابات الجديدة، حالتين من المجتمع المحلي، و6 حالات وافدة، أما الإصابات الأخرى فهي لعاملين مهاجرين يقيمون في سكن العمال الأجانب.

واستقرت حصيلة الوفيات بسبب المرض عند 27 حالة، بينما توفي 15 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس لأسباب أخرى، بينما تعافى حتى الآن 51043 مريضا من الفيروس.