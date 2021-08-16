وفاة عبد الحميد براهيمي رئيس الوزراء الجزائري الأسبق

أعلن اليوم الأحد، عن وفاة الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) الأسبق عبد الحميد ابراهيمي، عن عمر ناهز 85 سنة بالمستشفى المركزي للجيش في العاصمة الجزائرية.

وشارك الراحل في الثورة التحريرية في صفوف جيش التحرير الوطني.

وبعد استقلال الجزائر، تولى إبراهيمي، عديد المناصب الوزارية إلى غاية 1970، ثم اشتغل بعدها في التدريس بجامعة الجزائر إلى غاية 1975. ثم عُين على رأس وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، وهو المنصب الذي تولاه إلى غاية سنة 1983، قبل ان يعين في سنة 1984 وزيرا أولا ( رئيسا للوزراء)، حتى أحداث الانتفاضة الشعبية في 5 أكتوبر 1988، وهو التاريخ الذي تم فيه إنهاء مهامه.