البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 11 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 11 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 7 مليارات جنيه لأجل عامين وتبلغ قيمة الطرح الثاني 2.5 مليار جنيه لأجل 5 أعوام، فيما تبلغ قيمة الطرح الثالث 1.5 مليار جنيه لآجل 10 أعوام.
وتستهدف وزارة المالية إصدار سندات دولية قيمتها 66 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، 2021 – 2022، لسد جزء من الفجوة التمويلية المتوقعة والبالغة 1 تريليون جنيه.
وأظهر البيان المالى للموازنة الجديدة مواجهة فجوة تمويلية قيمتها تريليون جنيه، بزيادة عن نظيرتها خلال العام المالى الماضى البالغة 997 مليار جنيه.