 البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 11 مليار جنيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 11 مليار جنيه

سارة حمزة
نشر في: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 10:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 10:54 ص

يطرح البنك المركزي، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 11 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 7 مليارات جنيه لأجل عامين وتبلغ قيمة الطرح الثاني 2.5 مليار جنيه لأجل 5 أعوام، فيما تبلغ قيمة الطرح الثالث 1.5 مليار جنيه لآجل 10 أعوام.

وتستهدف وزارة المالية إصدار سندات دولية قيمتها 66 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، 2021 – 2022، لسد جزء من الفجوة التمويلية المتوقعة والبالغة 1 تريليون جنيه.

وأظهر البيان المالى للموازنة الجديدة مواجهة فجوة تمويلية قيمتها تريليون جنيه، بزيادة عن نظيرتها خلال العام المالى الماضى البالغة 997 مليار جنيه.


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