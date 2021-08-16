انتقادات جمهورية لبايدن على خلفية الانسحاب الأمريكى من أفغانستان

ماكونيل: خروج الإدارة الأمريكية فشل مخجل.. وسكاليس: المسئولية تقع على عاتق الرئيس الأمريكى

وجه جمهوريون فى الكونجرس الأمريكى، سيلا من الانتقادات، إلى الرئيس الأمريكى جو بايدن، وذلك على خلفية «الانسحاب الأمريكى» من أفغانستان، غداة سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية.

وانتقد زعيم الأقلية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أمس الأحد، ما وصفه بـ«الخروج الفاشل» لبايدن، من أفغانستان بعد دخول حركة طالبان العاصمة كابول، بعد أن سيطرت بالفعل على بقية البلاد.

وقال ماكونيل فى بيان: «خروج إدارة بايدن الفاشل من أفغانستان بما فى ذلك الإجلاء المحموم للأمريكيين والأفغان المستضعفين من كابول هو فشل مخجل للقيادة الأمريكية»، متابعا: «الرئيس مسئول عن الانهيار الهائل لكابول»، وفقا لموقع «ذا هيل» الإخبارى الأمريكى.

وأضاف ماكونيل أنه بينما لا تزال الولايات المتحدة لديها القدرة على تخفيف آثار الانسحاب من كابول، هناك حاجة إلى وجود على الأرض للقيام بذلك.

ورأى ماكونيل أن الانسحاب لم يكن من الضرورى أن يحدث بهذه الطريقة، متابعا: «كان لدى الولايات المتحدة القدرة على تجنب هذه الكارثة».

وأوضح: «لا يزال لدينا القدرة على تخفيف آثار الكارثة، لكن بدون وجود على الأرض أو شركاء محليين، فإن الدفاع عن الوطن من عودة تنظيم القاعدة سيكون أصعب بكثير».

وكتب ماكونيل: «احتمالية عودة القاعدة للتخطيط لهجمات من أفغانستان آخذة فى الازدياد»، مضيفا: «إن العواقب الاستراتيجية والإنسانية والأخلاقية لهذا الجرح الذاتى ستضر بلدنا».

من جهته، قال النائب الجمهورى ستيف سكاليس، فى تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «عدم كفاءة بايدن تسببت فى هذا الفشل التام».

وأضاف: «كان بايدن مخطئا أيضا عندما أخبر الشعب الأمريكى أن طالبان لا يمكنها الإطاحة بأفغانستان وأنه لن يتم إخلاء سفارتنا بطائرة هليكوبتر».

وقام النائب الجمهورى بمقارنة لقطات للطائرات من طراز شينوك خلال عملية إجلاء موظفى السفارة الأمريكية من كابول، بلقطات من عملية خروج الأمريكيين من فيتنام، مشبها التطورات (سيطرة طالبان على كابول) بـ«لحظة سقوط سايجون (العاصمة السابقة لجمهورية فيتنام الجنوبية والتى سقطت بعد عملية الإجلاء لقوات الأمريكية بواسطة طائرات مروحية وترك الآلاف من الفيتناميين يواجهون مصيرهم بأنفسهم).

وتابع: «المسئولية تقع على عاتق الرئيس بايدن».

كما شاطرهم، النائب الجمهورى البارز فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، مايكل ماكول، قائلا إن يدى بايدن «ستلطخ بالدماء» على خلفية الانسحاب.

إلى ذلك، قال إد فالون عضو مجلس النواب الأمريكى السابق عن ولاية أيوا، إن أفغانستان أصبحت أسوأ فشل للسياسة الخارجية الأمريكية منذ عقود، والإدارة الحالية تدرك ذلك تماما.

وأضاف فالون، فى حديث لوكالة «نوفوستى» الروسية، أن بايدن يدرك أن أفغانستان تحمل لقب «مقبرة الإمبراطوريات» ليس عبثا، وأن ذلك يعنى ضمنا أن الدول التى تأتى إلى أفغانستان، تتورط فى نزاعات طويلة الأمد.

ويعتقد فالون أن الإدارة الأمريكية الحالية لن تتجاوز الهدف المعلن بإرسال عدة كتائب إلى كابول، لتقليل تواجد الطاقم الدبلوماسى الأمريكى هناك.

وقال فالون: «يدرك بايدن أن أفغانستان، هى أسوأ إخفاق فى السياسة الخارجية للولايات المتحدة منذ عقود».