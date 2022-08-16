الصين تفرض عقوبات على 7 مسئولين في تايوان لـ«دعمهم انفصال الجزيرة»

أعلن المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على سبعة مسئولين في تايوان لدعمهم "انفصال الجزيرة".



وقال - في بيان نقلا عن وكالة أنباء "شينخوا" الصينية - "إنه من أجل حماية التطور السلمي للعلاقات عبر المضيق والمصالح المباشرة للشعب على جانبي المضيق، ومعاقبة العناصر المتشددة "لاستقلال تايوان"، تقرر إدارج سبعة مسئولين في قائمة الانفصاليين المتعصبين، ويتم فرض إجراءات عقابية عليهم".



وأوضح البيان أن هؤلاء الأفراد وأسرهم ممنوعون من دخول البر الرئيسي والمناطق الإدارية الخاصة لهونج كونج وماكاو كما يُحظر على المؤسسات التابعة لها إقامة تعاون مع المنظمات والأفراد المعنيين في البر الرئيسي، كما سيتم اتخاذ تدابير عقابية أخرى، وسيتم إخضاعهم للمساءلة مدى الحياة وفقًا للقانون.



وقال المتحدث إن البر الرئيسي الصيني لن يتسامح أبدا مع أي نوع من النشاط لتقسيم البلاد، ولن يسمح أبدا لأى قوة خارجية بالتدخل فى إعادة توحيدها الوطني.. مضيفا أن الأسماء التي تم الإعلان عنها اليوم ليست سوى جزء من القائمة.



وتأتي هذه العقوبات عقب زيارة رئيسة المجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" إلى تايوان مطلع الشهر الجاري، والتي دفعت بكين إلى إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في المياه المحيطة بالجزيرة.