شهدت قرية السمطا بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، حادثا مأساويا بعد قتل مزارع عمه مستخدما سلاحا ناريا، وذلك لخلافات بينهم بسبب تقسيم الميراث، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة والتي أمرت بسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وكان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة دشنا يفيد بمقتل محمد عبد الفتاح 55 سنة، مزارع، مقيم بقرية السمطا، وتوفي متأثرا بإصابته بطلق ناري بالصدر عقب دخوله مستشفى قنا الجامعي.

وكشفت التحريات الأولية التي قادها المقدم عمر موسي الشريف، رئيس مباحث مركز دشنا، عن قيام نجل شقيق المجني عليه الواقعة بعد حدوث مشاجرة بينهم بسبب تقسيم الميراث والخلاف على قطعة أرض زراعية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم.