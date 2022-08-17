بريتش ستيل ترفع الأسعار بسبب زيادة تكلفة الطاقة

رفعت شركة صناعة الصلب البريطانية بريتش ستيل أسعار بعض منتجاتها في الوقت الذي تضغط فيه أسعار الطاقة على هامش أرباح الشركات الصناعية في مختلف أنحاء أوروبا.

وقال متحدث باسم الشركة إنها قررت زيادة سعر طن مقاطع الصلب الهيكلية المستخدمة في أعمال التشييد بمقدار 100 جنيه إسترليني (121 دولار).

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الصناعات الثقيلة في أوروبا تعاني من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة التي أثرت بشكل أساسي على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الصناعات المعدنية.

وارتفعت الأسعار القياسية الإقليمية للكهرباء في بريطانيا اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، في حين تستعد دول أوروبية عديدة لاحتمالات انقطاع الكهرباء خلال فصل الشتاء بعد تخفيض روسيا لكميات الغاز الطبيعي التي تضخها إلى أوروبا، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

واضطرت بعض شركات المعادن في أوروبا إلى خفض إنتاجها، كما أعلنت شركة نيرستار للزنك وقف تشغيل أحد أكبر مصاهر الزنك في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.