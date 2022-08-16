محمد رمضان يسخر من منتقديه في فيديو جديد

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديد، عبر حسابه على إنستجرام، ساخرا فيه ممن يحاولون تشويه سمعته.

وعلق رمضان على الفيديو، قائلا: "رد فعل الأعداء بعد فشل الحملة"، بعدما نفى رمضان ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو فاضح مزعوم له يمارس الشذوذ الجنسي مع آخر.

ونشر فيديو عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "حبايبي الغاليين مساء الخير عليكم.. مش كل الإشاعات اللي بتطلع عليا بطلع أرد عليها لكن دي إشاعة ما يتسكتش عليها".

وأضاف: "انتصارا لجمهوري، وانتصارا لديني، وانتصارا لبلدي، وانتصارا لاسمي، وانتصارا للجيش اللي خدمت فيه.. فحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا هذه الحملة".

يذكر أن الفنان محمد رمضان يواصل، حاليا، التحضير لمسلسله الجديد "العمدة"، المقرر أن ينافس به ضمن موسم دراما رمضان المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامي.



