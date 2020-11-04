المستشار الألماني: واثق في انضمام سريع للسويد وفنلندا إلى الناتو

أعرب المستشار أولاف شولتس عن ثقته في إتمام سريع لعملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وقال شولتس اليوم الثلاثاء في ستوكهولم عقب لقائه رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون: "أنا واثق من أن الأمور ستسير بسرعة كبيرة الآن".



ورفض شولتس ذكر موعد محدد للانضمام، إلا أنه أعرب عن ثقته في أن الدول السبع التي لم تصدق بعد على انضمام السويد وفنلندا للناتو ستفعل ذلك قريبا، مشيرا صراحة إلى تركيا التي عرقلت الانضمام لفترة طويلة.



تجدر الإشارة إلى أن الناتو يضم حتى الآن إجمالا 30 دولة.



وقبل وقت قصير من قمة الناتو في يونيو الماضي، توصلت السويد وفنلندا إلى اتفاق مع أنقرة، ووقعت الدول الثلاث مذكرة أعرب فيها الأوروبيون الشماليون عن دعمهم لتركيا ضد التهديدات لأمنها القومي، من بين أمور أخرى، إلى جانب تسهيل عمليات الترحيل. لكن بعد الاتفاق طالبت تركيا مرة أخرى بتسليم إرهابيين مشتبه بهم.



وأكدت أندرسون في ستوكهولم على أن السويد ستلتزم بالاتفاقية التي وقعتها مع تركيا، معربة عن شكرها لشولتس على دعمه طلب السويد للانضمام للناتو، وقالت: "لقد كانت ألمانيا إلى جانبنا طوال هذه العملية وكانت من أوائل الدول التي صادقت على طلبنا".



وكان شولتس حضر أمس الاثنين في أوسلو اجتماع قمة لدول شمال أوروبا الخمس وهي النرويج والسويد وفنلندا والدنمارك وأيسلندا. واتفق شولتس مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره على توثيق التعاون في قطاع الطاقة.



وفي ختام جولته التي استمرت يومين إلى الدولتين الاسكندنافيتين، يعتزم شولتس زيارة شركة تصنيع الشاحنات "سكانيا" برفقة أندرسون اليوم. وتتعاون الشركة مع مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية للسيارات على مشاريع لإنتاج شاحنات كهربائية.