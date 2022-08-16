عيد استقلال الهند: التقنية اليدوية المذهلة التي أوصلت صوت الحرية إلى الجماهير

يقول كيران موتواني: "لقد كان رائدا في مجال نظم تكبير الصوت الخارجية في الهند، وكان الحزب هو زبونه الوحيد".

ومع مرور السنين، استُخدمت مكبرات الصوت التابعة لراديو شيكاغو خلال بعض من أكثر الخطابات المؤثرة التي أدلى بها أبطال استقلال الهند. كان جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للهند، من أكثر المتحمسين لتلك العلامة التجارية. وقد كتب خطابا لنانيك موتواني في أعقاب أحد الاجتماعات العامة، جاء فيه: "لقد أنجزت مكبرات صوتك عملا أكثر من رائع، وحازت ترتيباتك على تقدير الجميع".

وساعد نانيك موتواني أيضا في تشغيل محطة إذاعية سرية كانت تبث رسائل من غاندي وزعماء آخرين لمكافحة الدعاية الإمبريالية للإذاعة الرسمية. وكان واحدا من بين خمسة أشخاص اعتُقلوا بعد شهرين ونصف من بدء البث الإذاعي للمحطة في عام 1942، وهو العام الذي دعا فيه غاندي كافة أفراد الشعب الهندي للمشاركة في انتفاضة غير عنيفة ضد الحكم البريطاني، في إطار ما عرف فيما بعد باسم حركة "غادروا الهند".

المحطة، التي أطلق عليها اسم إذاعة المؤتمر، لا تزال تعتبر "فصلا مهما في تاريخ نضال الهند من أجل الحرية"، على حد تعبير أوشا ثاكار الذي ألف كتابا عنها. ألقي القبض على نانيك موتواني لدعمه المزعوم للمحطة من خلال تزويدها بمعدات ومساعدات تقنية. ومن المثير للاهتمام أن الشرطة لم تعر أي انتباه لشركة راديو شيكاغو "رغم قربها من حركة التحرير". كان المسؤولون البريطانيون عادة ما يذهبون إلى نانيك موتواني لشراء معدات لاسلكية للشرطة، وكان ذلك يتم بشكل رسمي ويدوّن في دفاتر حساباتهم. وقد أخبر موتواني الشرطة بأنه ليس عضوا في حزب المؤتمر. لم يكن هناك دليل ضده، لذا أُطلق سراحه. يقول كيران موتواني: "وضع في الحبس لمدة شهر وتعرض للتعذيب. لقد كان بالفعل يساعد المحطة السرية".

رغم توجهاته القومية التي لم يخفها، كان نانيك موتواني كذلك رجل أعمال ذكي، وكان حريصا كل الحرص على ما سيتركه من إرث. كان دؤوبا على الكتابة إلى الصحف ليطلب منها نسخا للصور التي التقطتها تلك الصحف للزعماء وهم يتحدثون أمام مايكروفونات راديو شيكاغو. وقام بجمع الصور وقصاصات الصحف التي تصور الاجتماعات والمؤتمرات العامة ووضعها في ألبومات ضخمة.

ولكنه لم يكتف بذلك فحسب. فقد كان يسجل الخطابات على شرائط ويعطي نسخة منها للحزب. كما استأجر مصورا كان يصطحبه إلى أماكن انعقاد الاجتماعات ويأخذ معه كاميرا وأفلام تصوير سينمائي، ويلتقط صورا فوتوغرافية وأفلاما لا تقدر بثمن للاجتماعات التي كانت تعقدها شخصيات شهيرة من أمثال غاندي ونيهرو وساردار فالابهاي باتِل، والزعيم الكاريزمي سوبهاس تشاندرا بوز. الكثير من تلك التسجيلات لا يزال موجودا في منزل موتواني بضواحي مومباي.

يقول كيران موتواني عن أبيه: "لقد اعتاد أن يحتفظ بتسجيلات مفصلة للاجتماعات، إذ كان شديد الدقة وكثير الانتباه إلى التفاصيل".

تقول أسرة موتواني إنه كان يزود حوالي ستة اجتماعات عامة وحزبية للمؤتمر الوطني بنظم تكبير الصوت شهريا على مدى قرابة 30 عاما.