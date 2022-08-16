أعلنت شركة جالاكسي ديجيتال هولدنجز المملوكة للمستثمر الأمريكي مايك نوفوجراتس ، التخلي عن صفقة الاستحواذ على شركة الاستثمار في الأصول الرقمية بيت جو مقابل 2ر1 مليار دولار بسبب فشل الأخيرة في تقديم بيانات المراجعة المالية لأعمالها خلال 2021 في الموعد المحدد، بحسب جالاكسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جالاكسي قولها في بيان إن بيت جو الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لم تقدم البيانات المالية المطلوبة قبل 31 تموز/يوليو الماضي وهو الموعد المحدد وفق شروط الصفقة، مضيفة أنها لن تدفع أي رسوم لتراجعها عن الصفقة.

كانت جالاكسي قد أعلنت في يوليو الماضي اعتزامها شراء بيت جو في صفقة ستسدد قيمتها نقدا وفي صورة أسهم، لتوسيع نطاق عملها في قطاع الأصول الرقمية.

يأتي ذلك فيما سجلت جالاكسي المسجلة في تورنتو الكندية خسائر شاملة خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 7ر554 مليون دولار.

يأتي التراجع عن صفقة شراء بيت جو، في حين أعلنت شركة الاستثمار في الأصول الرقمية دراجون فلاي اليوم الاثنين استحواذها على صندوق الاستثمار ميتا ستيبل كابيتال أحد أقدم صناديق الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة، واستكمال عملية إعادة تسمية الشركة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن حسيب قرشي الشريك الإداري في شركة دراجون فلاي، القول إن الصفقة تأتي في الوقت الذي تشهد فيه صناعة الأصول الرقمية موجة اندماجات. ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة. وذكرت دراجون فلاي أنها اسقطت كلمة كابيتال من اسمها في ظل الشعار الجديد.

وقال قرشي الذي كان شريكا سابقا في ميتا ستيبل في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي تيليجرام إن تراجع سوق العملات المشفرة أدى إلى خروج الكثير من صناديق الاستثمار التقليدية والصناديق المختلطة من هذه السوق.

وأضاف "نحن نتحرك في الاتجاه المعاكس ونعزز وجودنا في هذه السوق ونتمسك بجذورنا كشركة عملات رقمية".