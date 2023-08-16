قالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن القوات الروسية أسقطت طائرة بدون طيار "درون" أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم بالبحر الأسود من أوكرانيا في عام 2014.

من جانب آخر، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، في وقت سابق اليوم الأربعاء إن القوات الأوكرانية حصنت نفسها على مشارف قرية أوروزخين بجنوب شرق البلاد، وذلك بعد أن استعادت السيطرة عليها من أيدي القوات الروسية، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت ماليار على منصة "تليجرام": "أوروزخين تحررت"، وأن "المدافعين عنا يتحصنون على مشارفها".

وقرية أوروزخين في منطقة دونيتسك هي جزء من مجموعة تجمعات سكنية ريفية صغيرة أعلنت أوكرانيا تحريرها منذ أوائل يونيو، عندما بدأت هجوما ضد قوات روسية تسيطر على أراض في جنوب وشرق البلاد.

ولم يصدر تعليق بعد من روسيا. وتحدث مدونون عسكريون روس عن احتدام القتال قرب القرية، وعن أن الوحدات الروسية تحاول منع أوكرانيا من تعزيز قواتها في أوروزخين.