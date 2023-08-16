أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات، على طريق طنطا- محلة منوف، بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورد بلاغ يفيد بوقوع حادث مروري على طريق طنطا- محلة منوف، وانتقلت قوة أمنية، وسيارات الإسعاف، لمكان البلاغ.

وتبين من خلال المعاينة الأولية للواقعة، حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وملاكي وسيارة نقل على طريق طنطا- محلة منوف في نطاق مركز طنطا.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص: "كريم مصطفى عبد الحميد، 14عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيسر" "محمد أشرف السيد، طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالرأس" "ليلي مجدي حسن 23 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج" "هدى مصطفى عبد المجيد، 18 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم" "نيرة عبده عبد المجيد، 19 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات" "إيمان مصطفى حميدة، 23 عاما، مصابة بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم" "سعد زغلول قنديل 37 عاما، مصاب بكدمات بالظهر".

كما أصيب كل من "زغلول رضا قنديل 30 عاما، مصاب باشتباه كسر بالركبة اليسرى وسحجات" "ومحمد رمضان أبو ضياء 25 عاما، مصاب بكسر مضاعف في الفخذ، واشتباه نزيف بالمخ" "محمود صلاح كمال 33 عاما، مصاب بجروح قطعية في الوجه واشتباه ما بعد الارتجاج"، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، التي طلبت سرعة إجراء التحريات، حول ظروف وملابسات الواقعة، والانتقال للمعاينة، وسؤال المصابين.