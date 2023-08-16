أوكرانيا: أي تنازلات بخصوص عضوية الناتو هي مكافأة لروسيا

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأطلسي، أولجا ستيفانيشينا، اليوم الأربعاء، إن أي تنازل بخصوص عضوية أوكرانيا بحلف شمال الأطلسي"الناتو" سيكون بمثابة "مكافأة لروسيا".

وأضافت، في تصريحات للصحفيين حول تصريح مدير مكتب الأمين العام للناتو ستيان جنسن بأن أوكرانيا يمكن أن تتنازل عن أراضيها مقابل عضوية الناتو، أن "أي تنازل لعضوية أوكرانيا في الناتو سيكون مكافأة لروسيا التي بدأت حربًا في أوروبا"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتابعت: "أثناء التحضير للقرارات الخاصة بقمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، تحدثنا دائمًا بصراحة ووضوح مع حلفائنا حول عدم مقبولية وخطر المساومة على الأهداف الأوروبية - الأطلسية للأوكرانيين في المفاوضات مع روسيا".

وأكدت أن "الغالبية العظمى من شركائنا يدركون خطورة تأجيج الطموحات الإمبريالية لروسيا".

واعتبرت أن: "الآراء التي عبر عنها مدير مكتب الأمين العام لحلف الناتو لا تعكس بأي حال الموقف الرسمي للحلف".

ونقلت تقارير إعلامية عن جنسن قوله إن "الحل المحتمل لأوكرانيا سيكون التنازل عن أراضيها والحصول على عضوية الناتو في المقابل، لكن أوكرانيا يجب أن تقرر متى وتحت أي شروط تبدأ المفاوضات".