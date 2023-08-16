ارتفاع أسعار القمح بعد الهجمات الروسية على ميناء أوكراني بنهر الدانوب

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ارتفعت أسعار القمح من أدنى مستوى سجله في أوائل يونيو بعدما هاجمت روسيا ميناء أوكرانيا على نهر الدانوب، في تصعيد آخر للأعمال العدائية في منطقة البحر الأسود الرئيسي.

وارتفعت العقود الآجلة في شيكاغو إلى 1.3% بعد تراجع بنسبة 6% على مدار الثلاث جلسات الماضية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا، أوليه كبير، عبر تطبيق تليجرام، إن روسيا تستهدف البنية التحتية الخاصة بالحبوب، وتضررت المستودعات والصوامع بعد هجوم مساء أمس الثلاثاء. ولم يشر إلى اسم الميناء.

أصبحت القنوات النهرية الأوكرانية مهمة بشكل متزايد للتحايل على الحصار الذي تفرضه موسكو على نقل الحبوب عبر البحر الأسود. واستهدفت المسيرات الروسية أوائل الشهر الجاري موانئ على نهر الدانوب من بينها إزميل.

ومازال القمح منخفضا بنسبة 20% تقريبا العام الجاري عقب حصاد وفير في أجزاء من النصف الكرة الشمالي.

ورفعت وزارة الزراعة الأمريكية الجمعة الماضية، من تقديراتها للشحنات الروسية في موسم 2023 – 2024، وعززت توقعاتها لمخزون القمح الأمريكي أكثر مما توقعه المحللون سابقا في المتوسط.