طلاب جامعة الإسكندرية يشاركون في معسكر لدعم المرأة العاملة

شارك طلاب كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فى المعسكر التدريبي الذي ينظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والتعاون الإسباني في مصر، والذى استهدف طلبة وطالبات كلية السياحة والفنادق بجامعتي الإسكندرية ومطروح، بهدف تدريبهم وتوعيتهم على كيفية دعم وتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في القطاع السياحي، واستمر على مدار ٣ أيام بالإسكندرية.

وأشارت الدكتورة عبير عطية عميد كلية السياحة والفنادق، إلى أن المعسكر تضمن العديد من الأنشطة والموضوعات، أهمها كيفية إدارة الوقت والتخطيط والمهارات الشخصية للحصول على العمل وقيم وأخلاقيات العمل ومهارات التواصل والعمل في فريق، إلى جانب موضوعات الذكاء الاجتماعي ومعادلة التغيير.