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نشرت الصفحة الرسمية لموقع «الرئاسة» بموقع «يوتيوب»، مقطع فيديو يرصد تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الكمين المشترك للقوات المسلحة والشرطة أمام معبر السلوم.

وحظي الرئيس باستقبال حافل من أهالي السلوم ومطروح وسيدي براني، الذين حملوا أعلام مصر وصورة الرئيس؛ احتفاء بالزيارة.

واستمع إلى مجموعة من الفتيات اللاتي ارتدين الزي الشعبي التقليدي، وغنوا احتفالًا بالزيارة:

أهلًا وسهلًا.. أهلًا وسهلًا

لمين لمين.. لسيادة الرئيس

بنرحب ونحيي كل الحاضرين

شرفتوا نورتوا أرض الطيبين

أهلًا وسهلًا.. أرض الحضارة

أرض مصر الطيبة

أرض مصر الطيبة

ويزور الرئيس السيسي، مرسى مطروح والسلوم اليوم، لافتتاح عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية في المنطقة الغربية على جميع المحاور.

وشهدت مطروح طفرة على مستوى المشروعات بإنشاء مستشفى النجيلة المركزي، وتطوير مستشفى السلوم المركزي، ومستشفى العلمين النموذجي، ومستشفى مطروح العام وتطوير الطريق الدولي الساحلي، وإنشاء مسارات بديلة تخفف من هذا الزحام، ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور بالساحل الشمالي الغربي، لضمان سهولة الحركة والتنقل للمواطنين.

كما تضمنت المشروعات تطوير قلعة شالي وجامع أغورمي بسيوة بقيمة 600 ألف يورو، وتنفيذ مشروع الموائمة في البيئات الصحراوية بقيمة 81.6 مليون دولار، وتنفيذ مشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة بالمحافظة بقيمة 900 ألف يورو، إلى جانب إنشاء الخط الخامس بمصانع تعبئة المياه الطبيعية بسيوة بتكلفة وصلت إلى 141 مليون جنيه، وتمويل 503 مشاريع صغيرة ومتوسطة بالمحافظة بقيمة 54 مليون جنيه.