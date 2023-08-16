رئيس وزراء التشيك يوقع اتفاقا للتعاون الدفاعي مع أمريكا

وقع رئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا اتفاقا للتعاون الدفاعي التشيكي-الأمريكي، وبالتالي يكون قد تم استيفاء التصديق على الوثيقة، التي كان قد وقعها في وقت سابق الرئيس بيتر بافيل وصادق عليها البرلمان بمجلسيه.

ويحدد اتفاق التعاون الدفاعي إطارا قانونيا، لانتشار محتمل للقوات الأمريكية في الأراضي التشيكية، ويتعامل مع قضايا من الاختصاص القضائي على القوات الأجنبية إلى قضايا بيئية أو قواعد تشغيل المركبات، حسب "راديو براغ" التشيكي اليوم الأربعاء.

وكان وزيرا دفاع البلدين، قد وقعا على الاتفاق، الذي يوفر إطارا لتعاون أوثق، في مايو الماضي.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة لديها اتفاقيات مماثلة مع 24 عضوا آخر في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من بينها بولندا وسلوفاكيا والمجر وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ورومانيا وبلغاريا.