أكدت الدكتورة فاطمة أبو الوفا، منسق "حياة كريمة" بالإسماعيلية، أن إجمالي تنفيذ مشروعات المبادرة بلغ 97.5% في المرحلة الأولى، التي تُنفَّذ في مركز ومدينة القنطرة شرق، بواقع 140 مشروعًا.

وأضافت منسق المبادرة، لـ"الشروق"، أن الإسماعيلية من أوائل المحافظات في تنفيذ المشروعات، وسيجري تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية في مركزي أبو صوير والقنطرة غرب، مع حصر جميع الخدمات التي يحتاجها المركزان.

وأوضحت أن تنفيذ المشروعات يشمل قطاعات متعددة، منها: "الصحة، التعليم، الشباب والرياضة، الزراعة، الصرف الصحي، الغاز، المياه، والخدمات الحكومية، إضافة إلى المدارس، حيث تتضمن المشروعات إقامة منشآت جديدة ورفع كفاءة أخرى، مع مراعاة ذوي الهمم في التنفيذ".

ويعقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعات مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية ونسبة تنفيذها، ومناقشة الحلول الأنسب لمعالجة أي مشكلات طارئة قد تواجه التنفيذ.