• مسئولو المستشفى الإيطالي في مدينة بيزا أكدوا أن الوفاة سببها سوء التغذية الحاد



توفيت شابة فلسطينية في أحد مستشفيات إيطاليا، جراء سوء تغذية حاد، بعد أقل من 24 ساعة على وصولها للعلاج قادمة من قطاع غزة الذي يتعرض لحصار إسرائيلي مطبق تزامنا مع حرب الإبادة الجماعية.

وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء، السبت، أن الفلسطينية مرح أبو زهري (20 عامًا) وصلت إلى مدينة بيزا، ليلة الأربعاء الماضي، ضمن عملية إجلاء إنسانية إيطالية من غزة.

وأضافت أن الشابة الفلسطينية نقلت إلى المستشفى فور وصولها، لكنها فارقت الحياة خلال أقل من 24 ساعة، بعد توقف قلبها أثناء تلقي العلاج.

وأوضح مسؤولو المستشفى أن السيدة الفلسطينية كانت تعاني من وضع صحي حرج لدى وصولها، نتيجة سوء التغذية الشديد.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.

ومؤخرا، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن "ثلث سكان غزة (من أصل نحو 2.4 مليون فلسطيني) لم يأكلوا منذ أيام عدة".

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و827 شهيدا و155 ألفا و275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.