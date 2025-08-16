 ترامب يغادر ألاسكا عقب انتهاء قمته مع بوتين - بوابة الشروق
السبت 16 أغسطس 2025 10:33 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

ترامب يغادر ألاسكا عقب انتهاء قمته مع بوتين

وكالات
وكالات
أ ش أ
نشر في: السبت 16 أغسطس 2025 - 9:27 ص | آخر تحديث: السبت 16 أغسطس 2025 - 9:28 ص

غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولاية ألاسكا، بعد عقد محادثات قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وعقد الرئيسان لقاء قمة في القاعدة العسكرية "إلمندورف-ريتشاردسون" في أنكوريج بولاية ألاسكا، حيث أجريا مباحثات مغلقة، استمرت ساعتين ونصف الساعة، لبحث إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك، وصفه الرئيس الأمريكي بأنه كان مثمرا وبناء للغاية.

حضر القمة من الجانب الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ومترجم الرئيس..فيما حضر من الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ومترجم الرئيس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك