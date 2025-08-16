ترامب يغادر ألاسكا عقب انتهاء قمته مع بوتين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولاية ألاسكا، بعد عقد محادثات قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وعقد الرئيسان لقاء قمة في القاعدة العسكرية "إلمندورف-ريتشاردسون" في أنكوريج بولاية ألاسكا، حيث أجريا مباحثات مغلقة، استمرت ساعتين ونصف الساعة، لبحث إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك، وصفه الرئيس الأمريكي بأنه كان مثمرا وبناء للغاية.

حضر القمة من الجانب الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ومترجم الرئيس..فيما حضر من الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ومترجم الرئيس.