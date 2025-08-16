صحة مطروح: تقديم 43191 خدمة طبية وإجراء 199 جراحة خلال أسبوع

قال الدكتور أحمد رفعت مدير مديرية الصحة بمطروح، إن مستشفيات المحافظة استقبلت 10156 مريضا بالاستقبال والطوارئ وحجز عدد 173 حالة بالعناية المركزة و190 حالة بالحضانات، وتم تقديم 43191 خدمة طبية وإجراء 199 عملية جراحية خلال أسبوع.

وأوضح مدير مديرية الصحة بمطروح، فى بيان، أنه تم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية لعدد 15400 متردد على العيادات الخارجية الصباحية والمسائية في مختلف التخصصات، كما تم إجراء عدد 173 عملية جراحية من بينهم عدد 13 عملية ذات مهارة، وعدد 60 عملية كبرى وعدد 89 عملية متوسطة وعدد 37 جراحة صغرى، كما تم إجراء عدد 757 تدخلا جراحيا بسيطا بالاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية خلال نفس الفترة.

وأكد أنه تم حجز عدد 173 مريضا بإقسام الرعاية المركزة، وحجز عدد 190 حالة بأقسام الحضانات بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمطروح وحجز عدد 608 مرضى بالأقسام الداخلية المختلفة.

وأشار إلى أنه تم عمل عدد 804 جلسات غسيل كلوي وإجراء 3793 فحصا بالأشعة وعدد 10715 فحصا معمليا.

وأكد أنه تم تشكيل عدة لجان مكبرة للمرور على جميع مستشفيات المحافظة من مختلف الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية.