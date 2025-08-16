سيناتور جمهوري بارز يتوقع انتهاء الحرب الأوكرانية قبل نهاية ديسمبر المقبل

توقع السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد تنتهي قبل 25 ديسمبر المقبل، إذا عُقد اجتماع ثلاثي بين الرؤساء الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال جراهام، وهو حليف لترامب ومؤيد قوي لأوكرانيا: إن "مفتاح إنهاء هذه الحرب بشكل مشرف وعادل هو إنشاء بنية تحتية للردع، وهو ما فشل بايدن وأوباما في القيام به".

وأضاف - حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم السبت - "إذا عقد في الواقع اجتماع ثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي، فأنا متفائل بحذر بأن هذه الحرب ستنتهي قبل عيد الميلاد بوقت طويل".

وتابع جراهام، الذي قاد مشروع قانون لفرض عقوبات ضد روسيا من شأنه أن يفرض تعريفة جمركية بنسبة 500 في المئة على الواردات من أي دولة تشتري اليورانيوم والغاز والنفط من موسكو، أنه: "إذا لم يتم عقد الاجتماع الثلاثي المحتمل، فإن ترامب، قد يضطر إلى معاقبة هذه الدول التي تشتري النفط والغاز الروسي".

وتوقع السيناتور الجمهوري أيضًا، أمس الجمعة، أن تكون عمليات تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا جزءًا من أي اتفاق يتم التوصل إليه.

وقد التقى ترامب، إلى جانب وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، الليلة الماضية، مع بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وكبير مستشاري السياسة الخارجية يوري أوشاكوف، في اجتماع مغلق في قاعدة إلميندورف ريتشاردسون المشتركة بالقرب من مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا.

وقال ترامب: إن الجانبين أحرزا تقدمًا في النقاط الرئيسية خلال الاجتماع، لكنه لم يشارك أي تفاصيل أو يكشف عن النقاط العالقة المتبقية للتوصل إلى وقف إطلاق نار محتمل بين روسيا وأوكرانيا.