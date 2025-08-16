 دبلوماسي ألماني سابق يعرب عن خيبة أمله بعد قمة ألاسكا: 1 - 0 لبوتين بوضوح تام - بوابة الشروق
السبت 16 أغسطس 2025 10:07 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

دبلوماسي ألماني سابق يعرب عن خيبة أمله بعد قمة ألاسكا: 1 - 0 لبوتين بوضوح تام

برلين - د ب أ
نشر في: السبت 16 أغسطس 2025 - 9:44 ص | آخر تحديث: السبت 16 أغسطس 2025 - 9:44 ص

أبدى دبلوماسي ألماني سابق رفيع المستوى خيبة أمله في قمة ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن، فولفجانج إشينجر، على منصة "إكس": "لم يُحرَز أي تقدم حقيقي. 1 - 0 لبوتين بوضوح تام - لا عقوبات جديدة. بالنسبة للأوكرانيين: لا شيء. بالنسبة لأوروبا: خيبة أمل بالغة"، مضيفا أن بوتين حظي باستقبال حافل من ترامب، بينما لم يحصل ترامب على أي شيء.

وذكر إشينجر أن المحادثات لم تسفر - كما كان يُخشَى - عن أي وقف لإطلاق النار أو سلام.

ولم تُعلَن أي نتائج ملموسة عقب القمة.

واختتم ترامب وبوتين اجتماعهما دون التعليق على إمكانية وقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا. وتحدث ترامب عن اتفاقات حول نقاط رئيسية، لكنه لم يفصح عن تفاصيل. كما تحدث بوتين عن اتفاقات يمكن أن تُشكِّل نقطة انطلاق لحل الصراع في أوكرانيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك