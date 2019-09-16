مستجدات سد النهضة: اجتماع المجموعة العلمية لبحث المقترح المصري نهاية الشهر بالخرطوم

انتهى مساء اليوم الإثنين 16 سبتمبر اجتماع وزراء المياه والري بمصر والسودان وإثيوبيا وبحضور الوفود المكونة من أعضاء اللجان الفنية والبحثية والمختصين بالدول الثلاث، والذي كان قد بدأ أمس الأحد.

وقالت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها إن الاجتماع لم يتطرق إلى الجوانب الفنية واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع دون مناقشة المسائل الموضوعية، وذلك بسبب تمسك أثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق وأن قدمته مصر للبلدين.

وأوضحت أنه على ضوء هذا التعثر فلم يتسن إلا أن تقرر عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019 لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وكذلك مقترحات أثيوبيا والسودان، على أن يعقبه مباشرة اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث يومي 4-5 أكتوبر 2019 لإقرار مواضع الإتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وشدد البيان على أن مصر ترى أهمية أن ينخرط الجانب الأثيوبي في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات القادمة التي تقرر عقدها في الخرطوم على أساس من حُسن النية بما يؤدى الى التوصل لإتفاق فى أقرب فرصة ممكنة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة، وفق أحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم يوم 23 مارس 2015.